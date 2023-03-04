Блинова Параскева Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Иван Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Костьма Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Александр
Смерть
Неизвестно