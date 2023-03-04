Блинова Параскева Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Параскева Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Иван Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Костьма Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Александр

Смерть
Неизвестно
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