Васильев Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1895 ст.
Дата смерти22.07.1895 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
11.06.1895 ст.
Запись № 65 о рождении 11 июня 1895 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Екимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Петра.
Крещение
18.06.1895 ст.
Восприемники: д. Половинной Михаил Иссакович Цивилев и д. Мало-Чиковской девица Февронья Семеновна Зайкова.
Смерть
22.07.1895 ст.
Запись № 39 о смерти 22 июля 1895 года сына крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева – Петра. Умер в 1.5 месяца от поноса.
Похороны
24.07.1895 ст.
Похоронен "на кладбище деревни Верх-Чиковской".