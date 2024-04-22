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Васильев Пётр Николаевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.06.1895 ст.

Дата смерти

22.07.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1895 ст.

Отец: Васильев Николай Акимович

Мать: Васильева Екатерина Семёновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 65 о рождении 11 июня 1895 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Екимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Петра.
Крещение
18.06.1895 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: д. Половинной Михаил Иссакович Цивилев и д. Мало-Чиковской девица Февронья Семеновна Зайкова.
Смерть
22.07.1895 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 39 о смерти 22 июля 1895 года сына крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева – Петра. Умер в 1.5 месяца от поноса.
Похороны
24.07.1895 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен "на кладбище деревни Верх-Чиковской".
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