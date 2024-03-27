Емец Александр Прокофьевич
Место рожденияУкраина, Черниговская обл., Корюковский р-н, село Костюшки
Дата рождения01.07.1935
Дата смерти12.05.1973
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1935
Отец: Емец Прокофий Антонович
Мать: Емец Прасковья Яковлевна
Украина, Черниговская обл., Корюковский р-н, село Костюшки
Рождение ребёнка
16.12.1958
Украина, Черниговская обл., Корюковский р-н, д. Домашлин
Рождение ребёнка
18.02.1964
Рождение ребёнка
28.11.1969
г. Зубцов (Зубцовский район)
Смерть
12.05.1973
Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Причина смерти: Асфиксия верхних дыхательных пу
Похороны
Неизвестно
Д. Боровое, Новоторжокского р-на, Калининградской обл.