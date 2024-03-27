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Емец Александр Прокофьевич

Место рождения

Украина, Черниговская обл., Корюковский р-н, село Костюшки

Дата рождения

01.07.1935

Дата смерти

12.05.1973

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1935

Отец: Емец Прокофий Антонович

Мать: Емец Прасковья Яковлевна

Украина, Черниговская обл., Корюковский р-н, село Костюшки
Рождение ребёнка
16.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емец Вера Ивановна

Украина, Черниговская обл., Корюковский р-н, д. Домашлин
Рождение ребёнка
18.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емец Вера Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емец Вера Ивановна

г. Зубцов (Зубцовский район)
Смерть
12.05.1973
Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Причина смерти: Асфиксия верхних дыхательных пу
Похороны
Неизвестно
Д. Боровое, Новоторжокского р-на, Калининградской обл.
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