Ткачиха Софья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачиха Софья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784 ст.

Дата смерти

12.04.1839 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Дарья Фомина

Отец ребёнка: Ткач Фома Гаврилов

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткач Фома Гаврилов

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
12.04.1839 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
14.04.1839 ст.
Колонщина, Київська область
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