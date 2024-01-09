Ткачиха Софья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784 ст.
Дата смерти12.04.1839 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Дарья Фомина
Отец ребёнка: Ткач Фома Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткач Фома Гаврилов
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1839 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
14.04.1839 ст.