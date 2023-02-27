Манюхин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Манюхин Терентий
Мать: (Манюхина) Анисья?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Манюхина) Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Манюхин Николай
Мать ребёнка: (Манюхина) Татьяна
Смерть
Неизвестно