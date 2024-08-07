Чурсина Надежда Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурсина Надежда Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурсина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Чурсин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Чурсин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Николай Иванович

Отец ребёнка: Чурсин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Александр Иванович

Отец ребёнка: Чурсин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Чурсин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурсин Иван

Рождение ребёнка
1940

Сын: Чурсин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Чурсин Иван

Смерть
Неизвестно

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