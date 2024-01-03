Жданова -- Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова -- Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

вдова проживает в Пушкарево 1875
Рождение ребёнка
20.12.1874

Сын: Жданов Степан

Отец ребёнка: не указан

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
вне брака
Смерть
Неизвестно

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