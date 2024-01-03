Жданова -- Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
вдова проживает в Пушкарево 1875
Рождение ребёнка
20.12.1874
Сын: Жданов Степан
Отец ребёнка: не указан
Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
вне брака
Смерть
Неизвестно