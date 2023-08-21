Егорова (Мальцева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Мальцева) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.2014

Сын: Егоров Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.07.2019

Сын: Золотухин Николай Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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