Егорова (Мальцева) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.2014
Сын: Егоров Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
10.07.2019
Сын: Золотухин Николай Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности