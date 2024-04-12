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Золото Лазарь Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

29.03.1883

Дата смерти

01.07.1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1883

Отец: Золото Савва Васильевич

Мать: Золото Александра Константиновна

Николаевская церковь,м/к-1883г,кадр-104, лист-104,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-4
Крещение
30.03.1883
ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-104,м/к-1883г.лист-104,зап-15. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Лазарь Васильевич Золото и Мария Васильевна Пичахчи
Смерть
01.07.1883
Причина смерти: Болезнь-послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-136,зап.-20, ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-137.
Похороны
02.07.1883
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