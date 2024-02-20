Родионычев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионычев Николай Александрович

Родионычев Николай Александрович

avatar

Место рождения

Россия Ивановская область,Комсомольский р-н с. Афанасьево

Дата рождения

16.12.1913

Дата смерти

25.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1913

Отец: Родионычев Александр Андреевич

Мать: Родионычева Марфа Самыльевна

Россия Ивановская область,Комсомольский р-н с. Афанасьево
Военная служба
?.12.1932
Лейтенант РККА
Военная награда
23.01.1944
Ленинградский фронт ,Приказ № 4/н ВС 64 гв,д
Награжден орденом «Красной звезды» ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-402,запись № 30675937
Рождение ребёнка
22.05.1949

Дочь: Тышляк Надежда

Мать ребёнка: Родионычева Валентина

Иваново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионычева Валентина

Иваново
Смерть
25.05.1979
Иваново
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close