Родионычев Николай Александрович
Место рожденияРоссия Ивановская область,Комсомольский р-н с. Афанасьево
Дата рождения16.12.1913
Дата смерти25.05.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1913
Россия Ивановская область,Комсомольский р-н с. Афанасьево
Военная служба
?.12.1932
Лейтенант РККА
Военная награда
23.01.1944
Ленинградский фронт ,Приказ № 4/н ВС 64 гв,д
Награжден орденом «Красной звезды» ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-402,запись № 30675937
Рождение ребёнка
22.05.1949
Дочь: Тышляк Надежда
Мать ребёнка: Родионычева Валентина
Иваново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионычева Валентина
Иваново
Смерть
25.05.1979
Иваново