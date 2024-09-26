Каледин Ефим Иванович
Место рожденияЕфаево
Дата рождения1896
Дата смерти17.03.1943
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Ефаево
Рождение ребёнка
13.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1919
Дочь: Каледина Мария Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.03.1943
Причина: погиб в бою Захоронение: д. Скрыня, Змиевский р-н, Харьковская обл. ( д. Сороковка, Чугуевский р-н, Харьковская обл.)