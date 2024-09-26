Каледин Ефим Иванович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каледин Ефим Иванович

Место рождения

Ефаево

Дата рождения

1896

Дата смерти

17.03.1943

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

мЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ефаево
Рождение ребёнка
13.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.10.1919

Дочь: Каледина Мария Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
17.03.1943
Причина: погиб в бою Захоронение: д. Скрыня, Змиевский р-н, Харьковская обл. ( д. Сороковка, Чугуевский р-н, Харьковская обл.)

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