Załoga Józef
Место рожденияOsipy-Zakrzewizna
Дата рождения18.03.1931
Дата смерти02.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1931
Отец: Załoga Mikołaj
Osipy-Zakrzewizna
Бракосочетание
08.10.1955
Жена: Załoga (Kreft) Irena
Rumia
Рождение ребёнка
19.06.1956
Дочь: Rzepa (Załoga) Krystyna
Мать ребёнка: Załoga (Kreft) Irena
Rumia
Рождение ребёнка
27.05.1958
Сын: Załoga Janusz
Мать ребёнка: Załoga (Kreft) Irena
Rumia
Смерть
02.08.1992
Rumia
Похороны
Неизвестно
Rumia