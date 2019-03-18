Załoga Józef 18.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиZałoga Józef

Załoga Józef

Место рождения

Osipy-Zakrzewizna

Дата рождения

18.03.1931

Дата смерти

02.08.1992

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1931

Отец: Załoga Mikołaj

Мать: Biały/Załoga (Romanowicz) Józefa

Osipy-Zakrzewizna
Бракосочетание
08.10.1955

Жена: Załoga (Kreft) Irena

Rumia
Рождение ребёнка
19.06.1956

Дочь: Rzepa (Załoga) Krystyna

Мать ребёнка: Załoga (Kreft) Irena

Rumia
Рождение ребёнка
27.05.1958

Сын: Załoga Janusz

Мать ребёнка: Załoga (Kreft) Irena

Rumia
Смерть
02.08.1992
Rumia
Похороны
Неизвестно
Rumia

Мы используем куки для улучшения работы сайта.