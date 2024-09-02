Китаев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1653 ст.

Сын: Китаев Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с сайта Родная Вятка https://disk.yandex.ru/d/33rSjQ4Yn2UVnw/350-2-3998%201722-1727%20119%20(095).JPG?f=f
Смерть
Неизвестно

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