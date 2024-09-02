Китаев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1653 ст.
Мать ребёнка: не указана
Дурандина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с сайта Родная Вятка https://disk.yandex.ru/d/33rSjQ4Yn2UVnw/350-2-3998%201722-1727%20119%20(095).JPG?f=f
Смерть
Неизвестно