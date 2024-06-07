(Пономарева) Прасковья Васильевна
Место рожденияс. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Дата рождения1849 или 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 или 1850
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно