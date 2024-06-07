(Пономарева) Прасковья Васильевна 1849 или 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пономарева) Прасковья Васильевна

Место рождения

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.

Дата рождения

1849 или 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
1849 или 1850

Отец: Пономарев Василий\\Василья Тимофеев Большой

Мать: Пономарева Наталья Ивановна

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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