Михалева (Валосникова) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Валосников Иван
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Иноземцева Гликерья Васильевна
Отец ребёнка: Михалев Василий
Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михалев Василий
Смерть
Неизвестно