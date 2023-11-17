Михалева (Валосникова) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева (Валосникова) Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Валосников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Иноземцева Гликерья Васильевна

Отец ребёнка: Михалев Василий

Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Василий

Смерть
Неизвестно
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