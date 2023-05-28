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Кепиев Архип Гаврилович

Место рождения

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кепиев Гаврила Осипович

Мать: не указана

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кепиева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кепиева Ирина Архиповна

Мать ребёнка: Кепиева Евдокия Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кепиев Алексей Архипович

Мать ребёнка: Кепиева Евдокия Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кепиев Малафей Архипович

Мать ребёнка: Кепиева Евдокия Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кепиева Федосья Архиповна

Мать ребёнка: Кепиева Евдокия Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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