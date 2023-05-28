Кепиев Архип Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кепиев Гаврила Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кепиева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кепиева Ирина Архиповна
Мать ребёнка: Кепиева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Кепиева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Кепиева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кепиева Федосья Архиповна
Мать ребёнка: Кепиева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно