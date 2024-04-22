Черных Демьян Козьмич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Черных Козьма Ильич
Мать: Черных Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Александра Демьяновна
Мать ребёнка: Черных Зиновья Корниловна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Черных Марфа Демьяновна
Мать ребёнка: Черных Зиновья Корниловна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Черных Василий Демьянович
Мать ребёнка: Черных Зиновья Корниловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Черных Владимир Демьянович
Мать ребёнка: Черных Зиновья Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно