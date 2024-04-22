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Черных Демьян Козьмич

Место рождения

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Черных Козьма Ильич

Мать: Черных Мавра Ивановна

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Александра Демьяновна

Мать ребёнка: Черных Зиновья Корниловна

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Черных Марфа Демьяновна

Мать ребёнка: Черных Зиновья Корниловна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Черных Василий Демьянович

Мать ребёнка: Черных Зиновья Корниловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Черных Владимир Демьянович

Мать ребёнка: Черных Зиновья Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Зиновья Корниловна

Смерть
Неизвестно
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