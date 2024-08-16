Митричева Пелагея Тимофеевна
Место рождениясело Огарево Инсарского уезда Пензенской губернии
Дата рождения01.10.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1850 ст.
Информация представлена Блинкову Александру Григорьевичу письмом ЦГАРМ от 22.12.2003 № 52-т Архивная выписка Центрального государственного архива Республики Мордовия из метрической книги Пензенской ... Показать все
Восприемник
01.10.1850 ст.
нформация представлена Блинкову Александру Григорьевичу письмом ЦГАРМ от 22.12.2003 № 52-т Архивная выписка Центрального государственного архива Республики Мордовия из метрической книги Пензенской д... Показать все
Крещение
01.10.1850 ст.
нформация представлена Блинкову Александру Григорьевичу письмом ЦГАРМ от 22.12.2003 № 52-т Архивная выписка Центрального государственного архива Республики Мордовия из метрической книги Пензенской д... Показать все
Смерть
Неизвестно