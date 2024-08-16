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Митричева Пелагея Тимофеевна

Место рождения

село Огарево Инсарского уезда Пензенской губернии

Дата рождения

01.10.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1850 ст.

Отец: Митричев Тимофей Петрович

Мать: Игнатьева Анна Никитовна (Никитина)

Информация представлена Блинкову Александру Григорьевичу письмом ЦГАРМ от 22.12.2003 № 52-т Архивная выписка Центрального государственного архива Республики Мордовия из метрической книги Пензенской ... Показать все
Восприемник
01.10.1850 ст.
нформация представлена Блинкову Александру Григорьевичу письмом ЦГАРМ от 22.12.2003 № 52-т Архивная выписка Центрального государственного архива Республики Мордовия из метрической книги Пензенской д... Показать все
Крещение
01.10.1850 ст.
нформация представлена Блинкову Александру Григорьевичу письмом ЦГАРМ от 22.12.2003 № 52-т Архивная выписка Центрального государственного архива Республики Мордовия из метрической книги Пензенской д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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