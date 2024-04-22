Поливина (Фанина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливина (Фанина) Клавдия Васильевна

Место рождения

Донское, Жаксынский район, Акмолинская область

Дата рождения

16.06.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1940

Отец: Фанин Василий Иванович

Мать: Фанина Федора (Феодора) Сергеевна

Донское, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
08.12.1958

Дочь: Кукушкина Антонина Петровна

Отец ребёнка: Поливин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1961

Дочь: Запенькова Галина Петровна

Отец ребёнка: Поливин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1963

Дочь: Попенко Надежда Петровна

Отец ребёнка: Поливин Пётр Иванович

Донское, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
01.10.1969

Дочь: Гайворонская Валентина Петровна

Отец ребёнка: Поливин Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливин Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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