Поливина (Фанина) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1940
Рождение ребёнка
08.12.1958
Дочь: Кукушкина Антонина Петровна
Отец ребёнка: Поливин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1961
Дочь: Запенькова Галина Петровна
Отец ребёнка: Поливин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1963
Дочь: Попенко Надежда Петровна
Отец ребёнка: Поливин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1969
Дочь: Гайворонская Валентина Петровна
Отец ребёнка: Поливин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно