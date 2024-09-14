Рухлов Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Рухлов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рухлова Аполинария Андреевна
Мать ребёнка: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова
Бракосочетание
04.02.1873
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Сарычева (Рухлова) Агриппина (Агрипина) Андреевна
Мать ребёнка: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова
Смерть
Неизвестно