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Рухлов Андрей Тимофеевич

Место рождения

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Рухлов Тимофей

Мать: не указана

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухлов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухлов Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухлов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рухлова Аполинария Андреевна

Мать ребёнка: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.02.1873

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Сарычева (Рухлова) Агриппина (Агрипина) Андреевна

Мать ребёнка: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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