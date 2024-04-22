Горшков Митрофан Перфильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Владимир Митрофанович
Мать ребёнка: Горшкова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Андрей Митрофанович
Мать ребёнка: Горшкова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Горшкова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно