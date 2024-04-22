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Горшков Митрофан Перфильевич

Место рождения

Тауйск, Ольский, Магаданская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Владимир Митрофанович

Мать ребёнка: Горшкова Анна Фёдоровна

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Андрей Митрофанович

Мать ребёнка: Горшкова Анна Фёдоровна

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Горшкова Анна Фёдоровна

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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