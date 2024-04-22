Куракина (Волконская) Елисавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Волконская) Елисавета Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.10.1843

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1865

Дочь: Шаховская Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
07.03.1866

Сын: Куракин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.11.1867

Дочь: Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович

Pau, Франция
Рождение ребёнка
10.07.1871

Дочь: Шебеко Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович

Андреевское, Ярославской губерния
Рождение ребёнка
25.10.1872

Сын: Куракин Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.08.1874

Сын: Куракин Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Анатолий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1921
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