Куракина (Волконская) Елисавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.10.1843
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1843
Рождение ребёнка
15.05.1865
Дочь: Шаховская Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
07.03.1866
Сын: Куракин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
06.11.1867
Дочь: Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович
Pau, Франция
Рождение ребёнка
10.07.1871
Дочь: Шебеко Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович
Андреевское, Ярославской губерния
Рождение ребёнка
25.10.1872
Сын: Куракин Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1874
Отец ребёнка: Куракин Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1921