Абулхаева Паришке Кожахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абулхаева Паришке Кожахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1933

Дата смерти

27.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1953

Сын: Абулхаев Каиргельды Бопаевич

Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич

Рождение ребёнка
17.09.1955

Дочь: Абулхаева Кульжауар Бопаевна

Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич

Рождение ребёнка
25.09.1957

Сын: Абулхаев Амангельды Бопаевич

Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич

Рождение ребёнка
05.10.1959

Сын: Абулхаев Аблай Бопаевич

Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич

Рождение ребёнка
05.12.1961

Сын: Абулхаев Абай Бопаевич

Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич

Рождение ребёнка
27.03.1966

Дочь: Абулхаева Балкумыс Бопаевна

Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич

Рождение ребёнка
27.03.1966

Дочь: Ахмедьярова Кунсулу Бопаевна

Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич

Рождение ребёнка
26.06.1968

Сын: Абулхаев Амантай Бопаевич

Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич

Рождение ребёнка
30.07.1970

Сын: Абулхаев Агбай Бопаевич

Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич

Рождение ребёнка
03.02.1973

Сын: Абулхаев Каирбек Бопаевич

Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич

Смерть
27.02.1999
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