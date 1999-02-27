Абулхаева Паришке Кожахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1933
Дата смерти27.02.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.12.1953
Сын: Абулхаев Каиргельды Бопаевич
Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич
Рождение ребёнка
17.09.1955
Дочь: Абулхаева Кульжауар Бопаевна
Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич
Рождение ребёнка
25.09.1957
Сын: Абулхаев Амангельды Бопаевич
Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич
Рождение ребёнка
05.10.1959
Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич
Рождение ребёнка
05.12.1961
Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич
Рождение ребёнка
27.03.1966
Дочь: Абулхаева Балкумыс Бопаевна
Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич
Рождение ребёнка
27.03.1966
Дочь: Ахмедьярова Кунсулу Бопаевна
Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич
Рождение ребёнка
26.06.1968
Сын: Абулхаев Амантай Бопаевич
Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич
Рождение ребёнка
30.07.1970
Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич
Рождение ребёнка
03.02.1973
Сын: Абулхаев Каирбек Бопаевич
Отец ребёнка: Абулхаев Мухмедгалым Абулхавич
Смерть
27.02.1999