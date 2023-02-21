Воробьёва (Егорова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Егорова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1931

Дата смерти

02.08.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Василий Дмитриевич

Смерть
02.08.1987
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