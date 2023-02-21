Воробьёва (Егорова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1931
Дата смерти02.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1987