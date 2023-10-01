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Наумов Никанор Михайлович

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Место рождения

с. Новоселово, Иркутской области

Дата рождения

06.08.1915

Дата смерти

?.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1915

Отец: Наумов Михаил Дмитриевич

Мать: Тетерина Екатерина Филипповна

Крестьянинъ Новоселовскаго села Михаилъ Димитріевъ Наумовъ его законная конъ Екатерина Фимеппова; оба православнаго вѣроисповѣданія. 24.07.1915 по старому стилю https://ya.ru/archive/catalog/5e890334-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Александра Никаноровна

Мать ребёнка: Таранова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
08.02.1937

Сын: Наумов Виталий Никанорович

Мать ребёнка: Таранова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
04.07.1939

Дочь: Наумова Нина Никаноровна

Мать ребёнка: Таранова Дарья Федоровна

Смерть
?.12.1989

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