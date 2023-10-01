Наумов Никанор Михайлович
Место рожденияс. Новоселово, Иркутской области
Дата рождения06.08.1915
Дата смерти?.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1915
Крестьянинъ Новоселовскаго села Михаилъ Димитріевъ Наумовъ его законная конъ Екатерина Фимеппова; оба православнаго вѣроисповѣданія. 24.07.1915 по старому стилю https://ya.ru/archive/catalog/5e890334-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таранова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Александра Никаноровна
Мать ребёнка: Таранова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
08.02.1937
Сын: Наумов Виталий Никанорович
Мать ребёнка: Таранова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
04.07.1939
Дочь: Наумова Нина Никаноровна
Мать ребёнка: Таранова Дарья Федоровна
Смерть
?.12.1989