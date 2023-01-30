Шлыкова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустотина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Шлыков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлыкова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Шлыков Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021