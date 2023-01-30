Шлыкова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлыкова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустотина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Шлыков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлыкова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Шлыков Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлыков Анатолий Иванович

Смерть
2021

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