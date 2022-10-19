Сабуров Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти06.10.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
майор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Хераскова (Хераскова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Хераскова (Хераскова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Клушина (Сабурова) Софья Ивановна
Мать ребёнка: Хераскова (Хераскова) Вера Петровна
Смерть
06.10.1873