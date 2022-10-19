Сабуров Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабуров Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

06.10.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1811 г.р.
1813 г.р.
1816 г.р.
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ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хераскова (Хераскова) Вера Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
майор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хераскова (Хераскова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хераскова (Хераскова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хераскова (Хераскова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Сабуров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Хераскова (Хераскова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сабуров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Хераскова (Хераскова) Вера Петровна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Клушина (Сабурова) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Хераскова (Хераскова) Вера Петровна

Смерть
06.10.1873

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