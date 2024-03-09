Сабитов Зуфар Бакарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Сабитова Асия Хайруковна
Рождение ребёнка
02.04.1981
Мать ребёнка: Сабитова Надежда Алексеевна
Очуры, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сабитова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сабитова Надежда Алексеевна
Смерть
2007