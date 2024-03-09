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Сабитов Зуфар Бакарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

вс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сабитова Асия Хайруковна

Рождение ребёнка
02.04.1981

Сын: Сабитов Фарид Зуфарович

Мать ребёнка: Сабитова Надежда Алексеевна

Очуры, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабитов Эльдар Зуфарович

Мать ребёнка: Сабитова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабитов Линур Зуфарович

Мать ребёнка: Сабитова Надежда Алексеевна

Смерть
2007
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