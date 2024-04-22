Ветряков Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1977
Дата смерти22.04.2024
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1977
Отец: Ветряков Владимир
Мать: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрякова Валерия Витальевна
Мать ребёнка: Якомазова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.2014
Сын: Ветряков Ярослав Витальевич
Мать ребёнка: Якомазова Екатерина Васильевна
Смерть
22.04.2024