Ветряков Виталий Владимирович 05.10.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветряков Виталий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1977

Дата смерти

22.04.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1977

Отец: Ветряков Владимир

Мать: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрякова Валерия Витальевна

Мать ребёнка: Якомазова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.2014

Сын: Ветряков Ярослав Витальевич

Мать ребёнка: Якомазова Екатерина Васильевна

Смерть
22.04.2024

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