Кошенскова (Самсонова) Мария Стефановна
Место рождениях. Рынок Солоновский
Дата рожденияВычислено 1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1899 ст.
х. Рынок Солоновский
Бракосочетание
14.01.1918
х. Солоный ст. Кумшацкой
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-3224 лл.145об.-146 Поручители по жениху: Самсонов Иван Cтефанович х. Солоный (брат невесты) Кошенсков Hиколай Мокеевич cт. Чернышевская (брат ... Показать все
Смерть
Неизвестно