Кошенскова (Самсонова) Мария Стефановна Вычислено 1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошенскова (Самсонова) Мария Стефановна

Место рождения

х. Рынок Солоновский

Дата рождения

Вычислено 1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1860 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Муж

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1899 ст.

Отец: Самсонов Стефан Фролович

Мать: Самсонова (Неизвестная) Александра Федоровна

х. Рынок Солоновский
Бракосочетание
14.01.1918

Муж: Кошенсков Петр Макеевич

х. Солоный ст. Кумшацкой
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-3224 лл.145об.-146 Поручители по жениху: Самсонов Иван Cтефанович х. Солоный (брат невесты) Кошенсков Hиколай Мокеевич cт. Чернышевская (брат ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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