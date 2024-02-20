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Бут Мария Константиновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1825

Дата смерти

11.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.06.1870

Дочь: Акилина Емельяновна

Отец ребёнка: не указан

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.05.1873

Дочь: Евгения Емельяновна

Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.05.1875

Дочь: Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.08.1877

Дочь: Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бут Трофим Емельянович

Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.02.1879

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.11.1881

Дочь: Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.09.1883

Дочь: Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.06.1885

Сын: Бут Петр Емельянович

Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.05.1887

Сын: Бут Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.04.1889

Сын: Бут Трофим Емельянович

Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Емельян Федорович

Смерть
11.02.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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