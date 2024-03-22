Мавра Миронова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723 ст.
Дата смертиПосле 1795 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.
Рождение ребёнка
1740 или 1752 ст.
Сын: Антон Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Ист.: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.50 и Д.177). В исповедных росписях церкви Архистратига Михаила, с. Михайловское за 1795 год указан возраст 55 лет (... Показать все
Рождение ребёнка
До 1747 ст.
Сын: Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
РГАДА ф. 350 оп. 2 д. 1835
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
Между 1762 и 1763 ст.
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Источник: 3 ревизия (РГАДА ф. 350 оп. 2 д. 1859)
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Никифор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Федот Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловског, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванов
Смерть
После 1795 ст.