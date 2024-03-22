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Мавра Миронова

Место рождения

Назарово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Около 1723 ст.

Дата смерти

После 1795 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

1740 или 1752 г.р.
До 1747 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1761 г.р.
Между 1762 и 1763 г.р.
1766 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Назарово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1740 или 1752 ст.

Сын: Антон Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.50 и Д.177). В исповедных росписях церкви Архистратига Михаила, с. Михайловское за 1795 год указан возраст 55 лет (... Показать все
Рождение ребёнка
До 1747 ст.

Сын: Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Глотаево, Домодедово, Московская область
РГАДА ф. 350 оп. 2 д. 1835
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Рождение ребёнка
Между 1762 и 1763 ст.

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источник: 3 ревизия (РГАДА ф. 350 оп. 2 д. 1859)
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Никифор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Федот Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловског, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иванов

Смерть
После 1795 ст.
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