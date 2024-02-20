Диденко Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Алексей Семенович

Место рождения

Россия Полтавская обл.Полтавский р-н с.Россошенцы

Дата рождения

30.03.1909

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1909

Отец: Диденко Семен

Мать: не указана

Россия Полтавская обл.Полтавский р-н с.Россошенцы
Рождение ребёнка
01.05.1933

Дочь: Журавель Таисия

Мать ребёнка: Диденко Полина

Рождение ребёнка
23.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко Полина

Военная награда
12.07.1943
Приказ № 26/н ВС 338сд 3 Бел.Фр. Награжден писарь штаба медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ . Ф - 33-682526-805
Военная награда
01.05.1944
Указ ПВС СССР ,награжден писарь штаба медалью «За оборону Москвы»
ЦАМО РФ шк-27,ящ-14
Военная награда
25.09.1944
Приказ № 94/н ВС 338сд 3 Бел.Фр. Награжден писарь штаба медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-6028
Военная награда
30.04.1945
Приказ № 90/н ВС 338сд ст.с-т Писарь штаба награжден рпденом «Красной Звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-3346
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении писаря штаба медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ картотека награждений шк-27,ящ-14.
Военная награда
25.09.1945
№ Бел.Фр. Приказ № 151/н 338сд о награждении писаря штаба медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ , Ф - 33-687572-2304
Военная награда
1945
Указ ПВС СССР награжден писарь штаба медалью «З взятие Кенигсберга»
ЦАМО РФ Картотека награждений, шк-27,ящ-14
Смерть
1979
с.Рассошенцы, Полтавской обл УССР
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