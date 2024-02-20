Диденко Алексей Семенович
Место рожденияРоссия Полтавская обл.Полтавский р-н с.Россошенцы
Дата рождения30.03.1909
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1909
Отец: Диденко Семен
Россия Полтавская обл.Полтавский р-н с.Россошенцы
Рождение ребёнка
01.05.1933
Дочь: Журавель Таисия
Мать ребёнка: Диденко Полина
Рождение ребёнка
23.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диденко Полина
Военная награда
12.07.1943
Приказ № 26/н ВС 338сд 3 Бел.Фр. Награжден писарь штаба медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ . Ф - 33-682526-805
Военная награда
01.05.1944
Указ ПВС СССР ,награжден писарь штаба медалью «За оборону Москвы»
ЦАМО РФ шк-27,ящ-14
Военная награда
25.09.1944
Приказ № 94/н ВС 338сд 3 Бел.Фр. Награжден писарь штаба медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-6028
Военная награда
30.04.1945
Приказ № 90/н ВС 338сд ст.с-т Писарь штаба награжден рпденом «Красной Звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-3346
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении писаря штаба медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ картотека награждений шк-27,ящ-14.
Военная награда
25.09.1945
№ Бел.Фр. Приказ № 151/н 338сд о награждении писаря штаба медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ , Ф - 33-687572-2304
Военная награда
1945
Указ ПВС СССР награжден писарь штаба медалью «З взятие Кенигсберга»
ЦАМО РФ Картотека награждений, шк-27,ящ-14
Смерть
1979
с.Рассошенцы, Полтавской обл УССР