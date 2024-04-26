Кондратюк Юлия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратюк Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

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