Коврижных Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коврижных Трофим Сидорович
Мать ребёнка: Ирина Матвеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ирина Коврижных
Мать ребёнка: Ирина Матвеевна
Смерть
1856