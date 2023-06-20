Коврижных Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Коврижных Корнил Тимофеевич

Мать: Коврижных Ульяния Коврижных

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Коврижных Трофим Сидорович

Мать ребёнка: Ирина Матвеевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ирина Коврижных

Мать ребёнка: Ирина Матвеевна

Смерть
1856
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