Андреева (Агапотова) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1956
Сын: Андреев Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
27.06.1966
Сын: Андреев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.?
Сын: Андреев Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Григорьевич
Смерть
1987