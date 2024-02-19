Андреева (Агапотова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Агапотова) Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агапотов Илья Иванович

Мать: Агапотова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
16.10.1956

Сын: Андреев Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
27.06.1966

Сын: Андреев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
16.10.?

Сын: Андреев Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Григорьевич

Смерть
1987
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