Хамицкий Виктор Александрович
Место рожденияСахалин
Дата рождения14.06.1956
Дата смерти29.11.1992
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1956
Сахалин
Рождение ребёнка
20.01.1980
Дочь: Рогачева (Хамицкая) Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Хамицкая (Воронина) Марина Геннадьевна
город Ярославль
Рождение ребёнка
24.03.1983
Дочь: Кулакова (Хамицкая) Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Хамицкая (Воронина) Марина Геннадьевна
Рождение ребёнка
22.08.1984
Сын: Хамицкий Александр Викторович
Мать ребёнка: Хамицкая (Воронина) Марина Геннадьевна
Рождение ребёнка
27.02.1985
Сын: Хамицкий Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Хамицкая (Воронина) Марина Геннадьевна
Смерть
29.11.1992