Хамицкий Виктор Александрович 14.06.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хамицкий Виктор Александрович

Место рождения

Сахалин

Дата рождения

14.06.1956

Дата смерти

29.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1956

Отец: Хамицкий Александр Дмитриевич

Мать: Хамицкая Нина Ильинична

Сахалин
Рождение ребёнка
20.01.1980

Дочь: Рогачева (Хамицкая) Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Хамицкая (Воронина) Марина Геннадьевна

город Ярославль
Рождение ребёнка
24.03.1983

Дочь: Кулакова (Хамицкая) Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Хамицкая (Воронина) Марина Геннадьевна

Рождение ребёнка
22.08.1984

Сын: Хамицкий Александр Викторович

Мать ребёнка: Хамицкая (Воронина) Марина Геннадьевна

Рождение ребёнка
27.02.1985

Сын: Хамицкий Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Хамицкая (Воронина) Марина Геннадьевна

Смерть
29.11.1992

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