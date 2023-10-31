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Филина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1911

Муж: Филин Василий Филиппов

Рождение ребёнка
23.06.1912

Дочь: Филина Ольга Васильева

Отец ребёнка: Филин Василий Филиппов

Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Филин Леонид Васильев

Отец ребёнка: Филин Василий Филиппов

Рождение ребёнка
04.08.1915

Дочь: Филина Мария Васильева

Отец ребёнка: Филин Василий Филиппов

Смерть
Неизвестно
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