Филина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1911
Рождение ребёнка
23.06.1912
Дочь: Филина Ольга Васильева
Отец ребёнка: Филин Василий Филиппов
Рождение ребёнка
25.03.1914
Отец ребёнка: Филин Василий Филиппов
Рождение ребёнка
04.08.1915
Дочь: Филина Мария Васильева
Отец ребёнка: Филин Василий Филиппов
Смерть
Неизвестно