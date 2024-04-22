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Илюхина София Трифонова

Место рождения

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1862

Отец: Трифон Тихонов

Мать: Пелагея Васильева

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Илюхин Павел Ивановъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1883

Сын: Илюхин Петр Павловъ

Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1886

Сын: Илюхин Алексей Павловъ

Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Илюхин Порфирий Павлов

Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Илюхин Никита Павловъ

Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1891

Сын: Илюхин Василий Павлов

Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.06.1893

Сын: Илюхин Тихон Павлов

Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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