Илюхина София Трифонова
Место рождения
Дата рождения14.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1862
Отец: Трифон Тихонов
Мать: Пелагея Васильева
Бракосочетание
13.01.1880
Муж: Илюхин Павел Ивановъ
Рождение ребёнка
06.06.1883
Сын: Илюхин Петр Павловъ
Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ
Рождение ребёнка
11.02.1886
Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ
Рождение ребёнка
24.02.1888
Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ
Рождение ребёнка
01.04.1890
Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ
Рождение ребёнка
22.12.1891
Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ
Рождение ребёнка
16.06.1893
Сын: Илюхин Тихон Павлов
Отец ребёнка: Илюхин Павел Ивановъ
Смерть
Неизвестно