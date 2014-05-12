Дейнега (Попова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДейнега (Попова) Нина Петровна

Дейнега (Попова) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1929

Дата смерти

12.05.2014

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1929

Отец: Попов Пётр Васильевич

Мать: Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дейнега Василий Николаевич

Рождение ребёнка
24.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дейнега Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дейнега Василий Николаевич

Смерть
12.05.2014
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.