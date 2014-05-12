Дейнега (Попова) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1929
Дата смерти12.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дейнега Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дейнега Василий Николаевич
Смерть
12.05.2014