Подзорова (Волошина) Зинаида Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1920
Дата смерти08.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1946
Сын: Подзоров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Подзоров Алексей Семенович
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.05.1951
Дочь: Ершова (Подзорова) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Подзоров Алексей Семенович
Смерть
08.01.1995