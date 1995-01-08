Подзорова (Волошина) Зинаида Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Волошина) Зинаида Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1920

Дата смерти

08.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920

Отец: Шафоростов Дмитрий Григорьевич

Мать: Шафоростова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Алексей Семенович

Рождение ребёнка
05.04.1946

Сын: Подзоров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Подзоров Алексей Семенович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.05.1951

Дочь: Ершова (Подзорова) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Подзоров Алексей Семенович

Смерть
08.01.1995

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