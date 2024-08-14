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Попов Осип Петрович

Место рождения

Березник, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1825 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Жена

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Попов Петр Васильевич

Мать: Попова Елена

Березник, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Катерина

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Попов Семен Осипович

Мать ребёнка: не указана

Березник, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Дочь: Попова Мария Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Березник, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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