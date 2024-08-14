Попов Осип Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Попов Петр Васильевич
Мать: Попова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Катерина
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Попов Семен Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Дочь: Попова Мария Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно