Мозгунова - Шепелева Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1924
Дата смерти01.07.2012
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1665
Дочь: Шепелева Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Шепелев Иван Леонтьевич
Рождение
15.11.1924
Отец: Мозгунов Василий Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Раскулачивание
02.02.1930
Рождение ребёнка
16.05.1949
Дочь: Шепелева - Капленко Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.11.1950
Дочь: Шепелева - Туралева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Шепелев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
31.08.1952
Сын: Шепелев Александр Иванович
Отец ребёнка: Шепелев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.04.1956
Сын: Шепелев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Шепелев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.02.1961
Отец ребёнка: Шепелев Иван Леонтьевич
Смерть
01.07.2012