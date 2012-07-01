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Мозгунова - Шепелева Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1924

Дата смерти

01.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1665

Дочь: Шепелева Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Шепелев Иван Леонтьевич

Рождение
15.11.1924

Отец: Мозгунов Василий Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Иван Леонтьевич

Раскулачивание
02.02.1930
Рождение ребёнка
16.05.1949

Дочь: Шепелева - Капленко Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.1950

Дочь: Шепелева - Туралева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Шепелев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
31.08.1952

Сын: Шепелев Александр Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
05.04.1956

Сын: Шепелев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
23.02.1961

Сын: Шепелев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Леонтьевич

Смерть
01.07.2012

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