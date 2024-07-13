Екатерина Данилова Около 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Данилова

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: Данила Федоров

Мать: Мария Васильева

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
01.11.1822 ст.

Муж: Иван Изотов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Место жительства
После 01.11.1822 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область

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