Екатерина Данилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.
Отец: Данила Федоров
Мать: Мария Васильева
Бракосочетание
01.11.1822 ст.
Муж: Иван Изотов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Место жительства
После 01.11.1822 ст.
Смерть
Неизвестно