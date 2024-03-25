Некрасова (Ефимова) Евгения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти15.05.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ефимов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Некрасов Николай Павлович
Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
15.11.1929
Дочь: Андреева Вера Павловна
Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.1933
Дочь: Ткачёва (Некрасова) Галина Павловна
Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.1936
Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
29.06.1940
Дочь: Молькина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1946
Дочь: Некрасова Луиза Павловна
Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
22.06.1948
Сын: Некрасов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич
Смерть
15.05.1950