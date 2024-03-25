Некрасова (Ефимова) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Ефимова) Евгения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

15.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ефимов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Некрасов Николай Павлович

Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
15.11.1929

Дочь: Андреева Вера Павловна

Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
13.10.1933

Дочь: Ткачёва (Некрасова) Галина Павловна

Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
30.06.1936

Сын: Некрасов Иван Павлович

Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
29.06.1940

Дочь: Молькина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1946

Дочь: Некрасова Луиза Павловна

Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.1948

Сын: Некрасов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич

Смерть
15.05.1950

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