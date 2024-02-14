Юсупова Сабриямал Садретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Сабриямал Садретдиновна

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Закир Салахетдинович

Рождение ребёнка
?.11.1923

Дочь: Абсалямова (Юсупова) Зугра Закировна

Отец ребёнка: Юсупов Закир Салахетдинович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Юсупов Габбас Закирович

Отец ребёнка: Юсупов Закир Салахетдинович

Рождение ребёнка
22.02.1928

Сын: Юсупов Зуфар Закирович

Отец ребёнка: Юсупов Закир Салахетдинович

Рождение ребёнка
10.12.1937

Сын: Юсупов Яшнур Закирович

Отец ребёнка: Юсупов Закир Салахетдинович

Смерть
Около 1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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