Юсупова Сабриямал Садретдиновна
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1894
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1923
Дочь: Абсалямова (Юсупова) Зугра Закировна
Отец ребёнка: Юсупов Закир Салахетдинович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Юсупов Закир Салахетдинович
Рождение ребёнка
22.02.1928
Отец ребёнка: Юсупов Закир Салахетдинович
Рождение ребёнка
10.12.1937
Отец ребёнка: Юсупов Закир Салахетдинович
Смерть
Около 1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно