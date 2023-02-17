Киселёв Евлампий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Киселева Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Киселёв Георгий Евлампиевич
Мать ребёнка: Киселева Екатерина Николаевна
Дата рождения вычислена согласно пометки 36 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Смерть
Неизвестно