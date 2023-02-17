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Киселёв Евлампий Петрович

Место рождения

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Киселев Петр Иванович

Мать: Киселева Ефросинья Савельевна

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Киселев Илья Евлампьевич

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Николаевна

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Около 1866

Жена: Киселева Екатерина Николаевна

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Киселёв Георгий Евлампиевич

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Николаевна

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Дата рождения вычислена согласно пометки 36 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Смерть
Неизвестно
Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

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