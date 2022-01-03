Тюленёва (Щербакова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюленёва (Щербакова) Анна Васильевна

Место рождения

Малинино, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.05.1881 ст.

Дата смерти

07.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1881 ст.

Отец: Щербаков Василий Никитич

Мать: не указана

Малинино, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
19.01.1900 ст.

Муж: Тюленёв Александр Николаевич

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
В метрике записано, что на момент свадьбы был уволенным в запас армии рядовой
Рождение ребёнка
30.12.1900 ст.

Дочь: Тюленёва Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Тюленёв Александр Николаевич

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Умерла в младенческом возрасте
Рождение ребёнка
01.05.1911 ст.

Дочь: Решетникова (Тюленёва) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Тюленёв Александр Николаевич

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Назарова (Тюленёва) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Тюленёв Александр Николаевич

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.01.1966

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