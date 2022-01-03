Тюленёва (Щербакова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1881 ст.
Дата смерти07.01.1966
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1881 ст.
Отец: Щербаков Василий Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1900 ст.
В метрике записано, что на момент свадьбы был уволенным в запас армии рядовой
Рождение ребёнка
30.12.1900 ст.
Дочь: Тюленёва Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Тюленёв Александр Николаевич
Умерла в младенческом возрасте
Рождение ребёнка
01.05.1911 ст.
Дочь: Решетникова (Тюленёва) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Тюленёв Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Назарова (Тюленёва) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Тюленёв Александр Николаевич
Смерть
07.01.1966