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Чикин Петр Красноармеец

Место рождения

Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово

Дата рождения

1896

Дата смерти

06.10.1943

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Чикин Алексей Матвеевич

Мать: Чикина А

Развод
Неизвестно

Жена: Чикина С

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикин Александр

Мать ребёнка: Чикина С

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикина С

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чикина) Александра

Мать ребёнка: Чикина Мария

Рождение ребёнка
07.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чикина Мария

Смерть
06.10.1943
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно

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