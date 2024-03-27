Чикин Петр Красноармеец
Место рожденияМосковская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Дата рождения1896
Дата смерти06.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Чикин Алексей Матвеевич
Мать: Чикина А
Развод
Неизвестно
Жена: Чикина С
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чикин Александр
Мать ребёнка: Чикина С
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чикина С
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чикина) Александра
Мать ребёнка: Чикина Мария
Рождение ребёнка
07.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чикина Мария
Смерть
06.10.1943
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно