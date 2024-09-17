Фируза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кавиев Бебель
Отец ребёнка: Кавиев Габдельманнан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кавиев Габдельманнан
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Кавиева) Халиса
Отец ребёнка: Кавиев Габдельманнан
Смерть
Неизвестно